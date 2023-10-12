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Байрамов указал на неоценимые заслуги президента Алиева

Байрамов указал на неоценимые заслуги президента Алиева

Президенту Ильхаму Алиеву принадлежат неоценимые заслуги в расширении географии международных связей нашей страны.

Об этом говорится в статье министра иностранных дел Джейхуна Байрамова под заголовком «Дипломатия Ильхама Алиева, ведущая к Великой Победе», опубликованной в газете «Азербайджан».

В статье рассказывается об успехах, достигнутых в результате деятельности главы государства Ильхама Алиева, достойного продолжателя наследия великого лидера Гейдара Алиева, 100-летний юбилей которого отмечается в этом году, на дипломатическом уровне, в донесении правды об Азербайджане до мирового сообщества, разрешении бывшего армяно-азербайджанского конфликта, а также об усилиях по обеспечению территориальной целостности и суверенитета страны.

Отмечая беспрецедентные заслуги Президента Ильхама Алиева в расширении географии международных связей нашей страны, министр подчеркивает в этой связи значение председательства и членства Азербайджана в авторитетных международных организациях, избрания Азербайджанского государства большинством в 155 голосов непостоянным членом Совета Безопасности ООН в 2012-2013 годах, председательства с 2019 года в Движении неприсоединения, второй по величине многосторонней платформе после ООН.

В статье указывается, что признание в период руководства Президента Ильхама Алиева международным сообществом территориальной целостности Азербайджана, требования к оккупационным силам покинуть территорию Азербайджана и ликвидация оккупации, обеспечение права беженцев и вынужденных переселенцев вернуться в свои дома, разоблачение присутствия незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанских территориях и незаконной оккупационной деятельности Армении заложили дипломатический фундамент для славной Победы, одержанной в результате 44-дневной Отечественной войны.

Министр пишет, что усилия главы государства, ставшего инициатором процесса нормализации и мирной повестки между Азербайджаном и Арменией после 44-дневной Отечественной войны, которая позволила завершить конфликт, длившийся почти 30 лет, обеспечила территориальную целостность и привела к возникновению новых реалий, рассчитаны на достижение такой стратегической цели, как оценка новых сложившихся возможностей для мира в регионе. В этой связи отмечается, что в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года, был положен конец присутствию на азербайджанской земле незаконных армянских вооруженных формирований, что являлось еще одним препятствием на пути процесса нормализации и реализации мирной повестки дня.

В статье также подчеркивается, что на нынешнем этапе Армении придется выбирать между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к соседям, отмечается важность конструктивной позиции международного сообщества в этом контексте.

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