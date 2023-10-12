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В Ханкенди создан приют для уязвимой группы населения (видео)

В Ханкенди создан приют для уязвимой группы населения (видео)

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана создало в Ханкенди приют на 30 мест для лиц из уязвимой группы населения.

Об этом сообщили в Министерстве.

Для этого в центре Ханкенди выделено трехэтажное здание со спальными комнатами на 30 коек, созданы системы водоснабжения и электроэнергии, кухня, санузел, комната отдыха и прачечная.

С 30 сентября в Ханкенди были командированы 2 психолога и 2 социальных работника, которые будут работать в приюте. Они провели оценку основных нужд жителей и проверили их психосоциальное состояние.

Были осмотрены места проживания лиц, которые потом были определены в приют, им была предоставлена информация о месте приюта и продовольственном обеспечении.

В приют уже помещены 6 человек, 1 человек направлен для оказания медицинских услуг, всего услугами приюта воспользовались 11 человек.

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