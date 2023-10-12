Раиси заявил, что «наглость и бесстыдство» Израиля перешли все границы

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Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе состоявшегося в среду вечером телефонного разговора с сирийским лидером Башаром Асадом заявил, что «наглость и бесстыдство» Израиля перешли все границы.

«В последние дни наглость и бесстыдство экстремистского кабинета этого режима (имеется в виду Израиль – прим.) перешли все границы, [он] совершил тяжкие преступления», – цитирует ТАСС Раиси.

«Сегодня, несмотря на все международные договоры, сионисты полностью осадили Газу и лишили угнетенных людей этого региона воды, электричества, лекарств и топлива, а лживые заявления о правах человека и использование двойных стандартов привели к высокомерию сионистского режима и продолжению геноцида палестинцев», – отметил президент Ирана. Раиси призвал все исламские страны, в том числе арабские, к сотрудничеству для прекращения действий Израиля.

«Сегодня наиболее очевидная проблема, стоящая перед нами, заключается в том, что все арабские и исламские страны должны согласовать единую и четкую позицию по защите прав палестинского народа и угнетенных жителей [сектора] Газа», – цитирует президента Сирии администрация Раиси. Асад призвал сделать «все возможное, чтобы ускорить формирование этого единого консенсуса», потому что промедление приведет «к новым преступлениям сионистского режима».