В первом полугодии 2024 года начнутся переговоры о членстве Украины в ЕС |
Остин раскрыл сроки поставок F-16 Украине |
Баку осудил претензии главы МИД Франции |
СМИ: Начало полноценной наземной операции в Газе неизбежно (видео) |
Амирбеков: Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении |
Ракеты, боеприпасы и многое другое. США предоставили Киеву военную помощь на $200 млн |
Еще один уроженец Азербайджана погиб, защищая Израиль |
Посольство Азербайджана предупредило сограждан в Израиле |
У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым |
Главное Мир

Раиси заявил, что «наглость и бесстыдство» Израиля перешли все границы

Раиси заявил, что "наглость и бесстыдство" Израиля перешли все границы

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе состоявшегося в среду вечером телефонного разговора с сирийским лидером Башаром Асадом заявил, что «наглость и бесстыдство» Израиля перешли все границы.

«В последние дни наглость и бесстыдство экстремистского кабинета этого режима (имеется в виду Израиль – прим.) перешли все границы, [он] совершил тяжкие преступления», – цитирует ТАСС Раиси.

«Сегодня, несмотря на все международные договоры, сионисты полностью осадили Газу и лишили угнетенных людей этого региона воды, электричества, лекарств и топлива, а лживые заявления о правах человека и использование двойных стандартов привели к высокомерию сионистского режима и продолжению геноцида палестинцев», – отметил президент Ирана. Раиси призвал все исламские страны, в том числе арабские, к сотрудничеству для прекращения действий Израиля.

«Сегодня наиболее очевидная проблема, стоящая перед нами, заключается в том, что все арабские и исламские страны должны согласовать единую и четкую позицию по защите прав палестинского народа и угнетенных жителей [сектора] Газа», – цитирует президента Сирии администрация Раиси. Асад призвал сделать «все возможное, чтобы ускорить формирование этого единого консенсуса», потому что промедление приведет «к новым преступлениям сионистского режима».

Теги:
Из этой рубрики
Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей
Мир

Представитель ЦАХАЛ подтвердил, что боевики ХАМАС убивали и обезглавливали детей

2023/10/12, 12:37
Сбежавшие из Карабаха армяне сбежали и из Армении
Мир

Сбежавшие из Карабаха армяне сбежали и из Армении

2023/10/12, 12:24
Украина назвала самого «проблемного» для ВСУ российского генерала
Мир

Украина назвала самого «проблемного» для ВСУ российского генерала

2023/10/12, 12:13
Раиси заявил, что "наглость и бесстыдство" Израиля перешли все границы
Мир

Раиси заявил, что «наглость и бесстыдство» Израиля перешли все границы

2023/10/12, 11:50
Блинкен прибыл в Израиль
Мир

Блинкен прибыл в Израиль

2023/10/12, 11:41
Израиль: Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен
Мир

Израиль: Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен

2023/10/12, 11:30
Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике
Мир

Боррель сравнил Россию с лисой в курятнике

2023/10/12, 11:17
Армения: у плюющей в колодец новые проблемы
Мир

Армения: у плюющей в колодец новые проблемы

2023/10/12, 11:14
Россия передаст Азербайджану списки нежелательных НПО и иноагентов
Мир

Россия передаст Азербайджану списки нежелательных НПО и иноагентов

2023/10/12, 10:56