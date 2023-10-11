Азербайджан соблюдал все гуманитарные нормы, заявил Алиев

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Азербайджан соблюдал и во время оккупации, и во время Второй Карабахской войны, и во время антитеррористической операции все гуманитарные нормы. Об этом свидетельствуют, кстати, и международные эксперты, и в том числе миссия ООН, которая побывала на освобожденных территориях буквально недавно, вчера и до этого, еще где-то неделю назад, уже дважды, которая отмечала именно то, что все гуманитарные нормы были соблюдены.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ 11 октября. Об этом пишет «Азертадж».

Подчеркнув, что тем не менее армянские покровители на Западе развернули грязную провокационную и лживую кампанию против Азербайджана, обвиняя нас во всех грехах, глава государства отметил: «Главную скрипку здесь играет Франция, и это отражается и в заявлениях официальных лиц этой страны, и в попытках дискредитации Азербайджана, массированной медиакампании против Азербайджана, где все переворачивается с ног на голову. Азербайджан выставляется агрессором, Армения выставляется жертвой».