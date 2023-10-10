Эрдоган: Что делает американский авианосец в Израиле?

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточное Средиземноморье вызывает у него вопросы относительно целей этого решения США.

«США направляют свой авианосец в Израиль. У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца», – сказал Эрдоган на брифинге с канцлером Австрии во вторник в Анкаре.