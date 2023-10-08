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Египет не смог вызволить израильских заложников

Египет не смог вызволить израильских заложников

Египетские переговорщики не смогли добиться успеха в переговорах с палестинской исламистской группировкой ХАМАС об освобождении раненых израильских пленных, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Неназванные египетские чиновники ранее сообщили изданию, что Израиль попросил Египет стать посредником в переговорах для освобождения пленных. Как отмечали источники WSJ (не только в Египте, но в ХАМАС), подсчет числа пленных затруднен из-за потери контакта между палестинскими группировками, а также ввиду того, что в захвате израильтян участвовали и гражданские лица.

Отмечается, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен тоже не смог добиться деэскалации палестино-израильского конфликта, хотя политик звонил своим коллегам в регионе.

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