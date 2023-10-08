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Израиль попросил Египет посодействовать в освобождении заложников

Израиль попросил Египет посодействовать в освобождении заложников

Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в освобождении израильтян, захваченных ХАМАС, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетские источники.

Официально неизвестно, сколько именно заложников захватили боевики ХАМАС. Однако источники WSJ отмечают, что помимо вторгшихся в Израиль боевиков, в захвате заложников участвовали гражданские лица.

Как пишет The Jerusalim Post, по неофициальным данным после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 израильтян.

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