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Президент Алиев: Настало время мира на Южном Кавказе

Президент Алиев: Настало время мира на Южном Кавказе

Настало время установления мира на Южном Кавказе.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 октября в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси. Об этом сообщает «Азертадж».

Отметив, что Азербайджан и Грузия всегда поддерживают территориальную целостность друг друга, глава государства подчеркнул: «Во всех международных организациях мы поддерживаем друг друга и находимся рядом друг с другом в тех или иных вопросах, отражающих наши интересы. Территориальная целостность стран является фундаментальным принципом международного права и нарушение территориальной целостности неприемлемо. Позиция Азербайджана в этом вопросе однозначна».

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