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AZAL отменяет все рейсы в Израиль и обратном направлении

AZAL отменяет все рейсы в Израиль и обратном направлении

В связи с недавними событиями в Израиле, авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» отменяет все рейсы в и из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве, запланированные на воскресенье, 8 октября, сообщает пресс-служба AZAL.

Дополнительная информация по поводу выполнения рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку будет предоставлена позднее.

«Пассажиры с билетами до Тель-Авива имеют право на полный возврат средств или бесплатную замену билета.

Для получения информации об изменениях пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр авиакомпании по адресу [email protected].

На данный момент авиакомпания приостановила продажу авиабилетов в Тель-Авив до дополнительного уведомления.

Отметим, что приоритет авиакомпании – это безопасность полетов и пассажиров», – отмечает пресс-служба.

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