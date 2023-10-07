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Израиль назвал Иран причастным к атаке ХАМАС

Израиль назвал Иран причастным к атаке ХАМАС

Израиль относит Иран к числу ответственных за действия палестинской группировки ХАМАС, совершившей массированную атаку на территорию страны в субботу, 7 октября. Об этом заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

По словам посла, «Тегеран финансирует подобные организации». Бен Цви также заявил, что Израиль ответит на действия ХАМАС и военным, и политическим способами.

«Ответ будет военным, конечно, и политическим», — сказал он ТАСС.

Он добавил, что больше 3 тыс. ракет было выпущено по территории Израиля, а вооруженные террористические группы вошли в несколько израильских городов и кибуцов.

«Официально уже заявляется 22 человека убитых, больше сотни раненых. Это уже, в общем-то, действительно состояние войны», — сказал Бен Цви.

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