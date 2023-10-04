Жене Менендеса Надин Арсланян сошло с рук убийство пешехода

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Жена проармянского сенатора Роберта Менендеса Надин Арсланян сбила насмерть пешехода, однако избежала уголовного преследования.

ДТП со смертельным исходом произошло в декабре 2018 года в городе Богота в штате Нью-Джерси, однако не привлекло внимания СМИ и не повлекло за собой никаких обвинений, сообщает Report со ссылкой на The New York Times.

За рулем автомобиля находилась будущая жена сенатора Роберта Менендеса Надин Арсланян.

Позже она рассказала полицейским, что не заметила мужчину, вышедшего перед ней на дорогу, чтобы пересечь оживленную магистраль. В результате ДТП погиб 49-летний Ричард Кооп. По словам медицинского эксперта округа Берген, его тело было выброшено на обочину дороги и сильно изуродовано.

После короткого допроса полиция пришла к выводу, что Надин Арсланян (Менендес), которая находилась в машине одна, «не виновна». Она была отпущена без повестки.

«О том, что произошло в тот вечер не сообщалось в течение многих лет, что заставило очевидцев и семью Р.Коопа задуматься о том, не было ли роковое столкновение намеренно скрыто. Но теперь, спустя почти пять лет, этот эпизод придает новое измерение скандалу, потрясшему американскую политику, и ставит новые вопросы о сенаторе, оказавшемся в центре этого скандала», – отмечает издание.

Некоторые факты дают основание полагать, что данное преступление было замято полицией. Так, согласно полицейским отчетам, Надин Арсланян после ДТП не проходила тест на наркотики или алкоголь, и ей было разрешено покинуть место происшествия незадолго до того, как Р.Кооп был объявлен мертвым в ближайшей больнице.