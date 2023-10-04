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Амирбеков ждет от Еревана гарантий по Зангезурскому коридору

Амирбеков ждет от Еревана гарантий по Зангезурскому коридору

Армения должна предоставить Азербайджану надежные гарантии обеспечения беспрепятственного транспортного передвижения по Зангезурскому коридору между его основной территорией и Нахчываном.

С данным заявлением выступил представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков заявил, отвечая на вопросы директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Института Хадсона США Майкла Дорана и старшего научного сотрудника института Хадсона Люка Коффи.

«Что касается Зангезурского коридора, то армяне неверно истолковали наше понимание того, что для нас означает этот коридор», – отметил Амирбеков, добавив, что азербайджанская сторона не претендует на эти территории и признает их суверенной территорией Армении.

«Другой вопрос, как они обеспечат его безопасность. Это отдельный вопрос, потому что в соответствии с трехсторонним заявлением о прекращении огня, безопасность передвижения будет обеспечиваться российскими пограничниками. Теперь, похоже, Армения переосмысливает это обязательство, поскольку их больше не устраивает эта роль, отведенная русским», – сказал Амирбеков.

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