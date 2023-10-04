Зеленский поблагодарил президента Алиева

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4 октября президент Украины Володимир Зеленский позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает «Азертадж».

Президент Владимир Зеленский выразил признательность за значительную гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, в частности, поддержку энергетического сектора в зимних условиях.

В ходе телефонного разговора вновь была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности государств, состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, существующих угрозах и форматах будущего сотрудничества.