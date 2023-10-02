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Карасин проследит за ситуацией с российскими телеканалами в Армении

Карасин проследит за ситуацией с российскими телеканалами в Армении

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин обратил внимание на заявление «одного из армянских парламентариев» о возможном отключении российских телеканалов в республике. Он назвал такие высказывания странными и напомнил о том, что вопросы вещания российских и армянских телеканалов обсуждались недавно на состоявшемся в сентябре российско-армянском медиафоруме.

«Не знаю, попытка ли это оседлать антироссийскую волну и заработать политические очки. Убеждён, что в Армении подобные вбросы не найдут поддержки и не подорвут основы многовековой дружбы между нашими народами в угоду некой политической конъюнктуре», — сказал Карасин.

Карасин пообещал «внимательно следить за развитием».

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