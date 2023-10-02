Мольба матери о помощи: Камилла хочет жить! (фото)

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Жительница Баку Эльмира Исмайлова – мать двоих прекрасных, но, увы, нездоровых детей. Еще одна проблема заключается в том, что женщине не хватает средств на лечение своих детей. Исмайлова работает диспетчером в Международном аэропорту Гейдар Алиев, но ее зарплаты недостаточно, поскольку лечение стоит дорого. Женщина оказалась в очень сложной ситуации, ибо одна растит детей, а отец последних никак не помогает. В надежде на помощь со стороны читателей Эльмира Исмайлова обратилась с письмом в редакцию Minval.az.

«Я должна спасти своих детей, чего бы мне это ни стоило, хотя у меня и так ничего уже не осталось», – пишет Исмайлова, и просит опубликовать историю болезни ее девочки – маленькой, 13-летней Камиллы, которая очень хочет жить, играть со сверстниками, носить легкие шорты и платьица, ходить в школу и мечтать о будущем, но пока что девочка видит только больничные коридоры и из всех эмоций только страх сопровождает ее постоянно, и боль, и еще – отчаяние.

В 1,3 месяца маленькая Камилла лежала в больнице с диагнозом «бронхиальная астма». После этого было 20 дней лечения в Детской клинической больнице № 2 имени А.Гараева. Но лечение облегчило состояние ребенка лишь на короткое время, через год проблемы со здоровьем начались снова. А после приема тяжелых препаратов Камилла начала резко прибавлять в весе.

Мать записала дочку на прием к эндокринологу, прошли все анализы. Камилле поставили диагноз «повышенная инсулинорезистентность». И снова начался долгий, изнурительный курс лечения, однако состояние здоровья девочки снова ухудшилось. Снова поход по врачам, снова анализы – уже 14 видов и результате неутешительный диагноз «сахарный диабет». И даже четко следование всем предписаниям врачей не помогло, в августе этого года состояние Камиллы началось ухудшаться, что сопровождалось с постоянными скачками давления.

Мы решили опубликовать последние страницы «дневника болезни», который ведет ее мама, чтобы ситуация стала более наглядной: «29.08.23: Камилла пожаловалась на ужасное самочувствие, на сильную боль в голове и головокружение. Шкала давления показывала 197/90. Медикаментозно сбили, были приняты все необходимые препараты. 30.08.23: Камилла пожаловалась на резкое ухудшение зрения. Оба глаза из-за высокого давления разбежались, и зрение опустилось почти до нуля. Из больницы №5 срочно послали в офтальмологическую клинику «Бадам». 02.09.23: Камиллу прооперировали. Через каждые 2-3 дня ходим к врачу на процедуры. Глазное и внутричерепное давление высокое с- 33-35мм.рт. Опять долгое лечение. 12.09.23: почти всё тело Камиллы покрылось нарывами. Диагноз дерматолога – d-7 l-02.2, врач назначил лечение: переливание крови, сначала 3 процедуры плазмафереза с озоном, но затем добавил еще 4 аналогичные процедуры».

«Руки опускаются, денег уже нет, а лечение и процедуры продолжаются. Поэтому от безвыходности я обращаюсь к вам за помощью и поддержкой. Пожалуйста, кто как может, помогите нам ради Аллаха», – взмолилась Эльмира Исмайлова.

В поисках средств для лечения дочери Исмайлова разместила в социальной сети facebook статус, в котором описала болезнь Камиллы и выложила фотографии девочки. Но вместо материальной поддержки, на которую рассчитывала изнуренная трудностями мать, она столкнулась с мошенничеством. Как известно, социальные сети – самая благоприятная среда для деятельности мошенников всех мастей. Но Исмайлова не учла этого, поскольку ей в голову не могло прийти, что кто-то может воспользоваться ее беспомощным состоянием, и использовать ее как наживку.

Однако именно просьба о материальной помощи на просторах соцсетей привлекает внимание интернет-мошенников, промышляющих подтасовкой фактов и кражей чужих объявлений и статусов. Мошенники просто заменяют банковскую карту просителя на собственную и делятся чужой информацией, а сердобольные пользователи, видя фотографии несчастного ребенка, переводят средства на счет, размещенный в посте. И при этом мало кто задумывается о том, кто разместил этот статус. И вряд ли станет проверять реквизиты.

Такая же гадость вышла и с публикацией Э.Исмайловой: ее пост был скопирован и размещен некоей Ягмур Мамедовой, которая представляется в facebook как благотворительница, помогающая людям (кстати, аналогичная страница у нее имеется и в Инстаграме). Но все попытки достучаться до совести самой Ягмур ни к чему не привели – мошенница блокирует всех, кто требует перестать зарабатывать преференции на чужом горе.

Более того, Ягмур Мамедова заблокировала саму Эльмиру Исмайлову, которая обратилась к ней и потребовала прекратить от ее имени осуществлять сбор средств.

«Моя девочка в тяжелом состоянии, каждая минута дорога, каждая копейка важна! В тот самый момент, пока мы считаем драгоценные минуты в ожидании помощи, деньги, адресованные добрыми людьми моей дочери, перечисляются на счет этой аферистки. Как так можно? Ведь все под Богом ходим!», – возмутилась Исмайлова.

Столкнувшись с аферой, Исмайлова тут же обратилась с заявлением в 18-е отделение полиции Наримановского района – это произошло 1 октября.

«Но из отделения полиции пока никто не звонил мне, никто не интересовался данным преступлением. Пока я жду помощи со стороны правоохранительных органов, мой ребенок угасает. Я бессильна что-либо сделать, а тут еще эта аферистка свалилась на мою голову. Помощь нужна уже сейчас, у нас мало времени, и я хочу верить в то же чудо, что и моя девочка. Помогите нам, люди!», – взмолилась Исмайлова.

Со своей стороны редакция Minval.az призывает всех неравнодушных помочь Камилле. Каждый манат, который вы перечислите, пойдет во благо. Протяните руку помощи, девочка очень хочет жить! А еще мы надеемся, что полиция примет все необходимые меры для привлечения пользователя «Ягмур Мамедову» (возможно, это не настоящее ее имя) к уголовной ответственности. Факт мошенничества здесь налицо, потому что Эльмира Исмайлова не обращалась к ней за помощью и не знает этого человека.

К письму прилагаются скрины документов жалобщицы и ее детей, а также многочисленные справки с диагнозами, результаты анализов, рецепты, направления…

Яна Мадатова