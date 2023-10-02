Эльман Насиров: Вслед за этим Армения потребует вывода российской военной базы № 102

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Армения продолжает свою коварную игру. Они просят Азербайджан пригнать в Ханкенди 30 автобусов, чтобы обеспечить быстрый вывоз армян из Карабаха. Об этом на сегодняшнем заседании осенней сессии Милли Меджлиса сказал депутат Эльман Насиров, сообщает Minval.az.

Депутат отметил, что за этой уловкой Армении вовсе не судьба карабахских армян стоит: «Армянская сторона предпринимает эти шаги именно против России. С выводом армян из Карабаха Армения поднимет вопрос о том, что российские миротворцы больше не нужны здесь. Вслед за этим они потребуют вывода с территории Армении российской военной базы № 102”.