Ильхам Алиев: Наша политика всегда была ясной, прозрачной и недвусмысленной

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Конгресс, проводимый сегодня в Баку, будет способствовать развитию космической отрасли, передовых технологий и ее модернизации в Азербайджане.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса, передает Азертадж.

Подчеркнув, что модернизация отражает видение, повестку дня и планы Азербайджана на будущее, глава государства сказал: «В период независимости Азербайджан стал активным членом международного сообщества. Наша политика всегда была ясной, прозрачной и недвусмысленной, служила завоеванию друзей и укреплению сотрудничества».