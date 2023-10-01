В Тбилиси силовики не позволили армянам совершить антиазербайджанскую провокацию (фото, видео)

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Марш против Азербайджана был организован радикальной армянской группировкой, действующей в столице Грузии Тбилиси.

Около 100 членов армянской диаспоры собрались на территории столичного парка Ваке и совершили марш до представительства Европейского Союза (ЕС) в Тбилиси, пишет АПА. Здесь участники акции скандировали различные лозунги против Азербайджана и Турции.

К месту проведения акции было стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. Полиция не позволила радикальной группировке развернуть «флаг» самораспустившейся так называемой организации. Армяне скандировали различные лозунги перед представительством ЕС, а затем покинули территорию. Представительство ЕС никак не отреагировало на действия армян.