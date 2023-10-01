Гаджиев: Мы не можем принять обвинения в этнической чистке или геноциде |
Эрдоган: Спустя 30 лет Карабах обрел свободу (видео) |
Миссия ООН на ППП Лачин (обновлено, фото, видео) |
Папа Римский рассчитывает на мирное соглашение между Баку и Ереваном |
Азербайджанские медики наладили работу поликлиники в Ханкенди (обновлено, фото, видео) |
В Черном море могут появиться британские боевые корабли |
Азербайджанский триколор взвился над Ходжавендом (видео) |
«Гуманитарная помощь» или дискриминация? |
Кямран Алиев: Армения не дает точных сведений о минных полях и массовых захоронениях |
Главное Мир

В Тбилиси силовики не позволили армянам совершить антиазербайджанскую провокацию (фото, видео)

В Тбилиси силовики не позволили армянам совершить антиазербайджанскую провокацию (фото, видео)

Марш против Азербайджана был организован радикальной армянской группировкой, действующей в столице Грузии Тбилиси.

Около 100 членов армянской диаспоры собрались на территории столичного парка Ваке и совершили марш до представительства Европейского Союза (ЕС) в Тбилиси, пишет АПА. Здесь участники акции скандировали различные лозунги против Азербайджана и Турции.

К месту проведения акции было стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. Полиция не позволила радикальной группировке развернуть «флаг» самораспустившейся так называемой организации. Армяне скандировали различные лозунги перед представительством ЕС, а затем покинули территорию. Представительство ЕС никак не отреагировало на действия армян.

Теги:
Из этой рубрики
В Тбилиси силовики не позволили армянам совершить антиазербайджанскую провокацию (фото, видео)
Мир

В Тбилиси силовики не позволили армянам совершить антиазербайджанскую провокацию (фото, видео)

2023/10/01, 19:01
В Нью-Йорке Зейналову, которая пресекла армянскую провокацию, признали невиновной
Мир

В Нью-Йорке Зейналову, которая пресекла армянскую провокацию, признали невиновной

2023/10/01, 17:27
Протест азербайджанцев в Германии (видео)
Мир

Протест азербайджанцев в Германии (видео)

2023/10/01, 16:55
31 марта 2024 года в Турции пройдут муниципальные выборы
Мир

31 марта 2024 года в Турции пройдут муниципальные выборы

2023/10/01, 15:34
Сенаторы США подтвердили свою преданность Украине
Мир

Сенаторы США подтвердили свою преданность Украине

2023/10/01, 13:36
Ведется расследование провокации против представителей Азербайджана и Турции в Лос-Анджелесе
Мир

Ведется расследование провокации против представителей Азербайджана и Турции в Лос-Анджелесе

2023/10/01, 13:08
Попытка теракта возле здания МВД Турции (обновлено, фото, видео)
Мир

Попытка теракта возле здания МВД Турции (обновлено, фото, видео)

2023/10/01, 12:10
Маск выступит перед участниками конгресса в Баку
Мир

Маск выступит перед участниками конгресса в Баку

2023/10/01, 10:46
Гегамян лоббирует увековечение стратегического союза с Россией (видео)
Мир

Гегамян лоббирует увековечение стратегического союза с Россией (видео)

2023/10/01, 09:50