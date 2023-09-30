Франция изучает потребности Армении в сфере обороны

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Франция изучает потребности Армении в сфере обороны, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью радиостанции Franceinfo.

«Президент (Эмманюэль Макрон) лично следит за происходящим, потому что этот вопрос крайне важен для Франции. Он сказал, что абсолютной целью для нас является целостность, суверенитет и защита населения Армении.

Мы открыли оборонную миссию в стране, которая до сегодняшнего дня не существовала и которая позволит ежедневно поддерживать контакт с армянской армией и властями, чтобы изучить их потребности в плане обороны и защиты. В любом случае мы рассматриваем запросы, исходящие из Армении, чтобы они могли защищаться», – сказал он.