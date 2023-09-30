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В Украине взорвался нефтепровод, есть пострадавшие

В Украине взорвался нефтепровод, есть пострадавшие

В Украине в результате взрыва на нефтепроводе под Ивано-Франковском пострадали 9 человек. Часть за них находится в критическом состоянии в больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ивано-Франковской ОВА Светлану Онищук.

«В результате этого пострадали 9 человек. Двое детей и трое взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела (более 70 процентов). Они отправлены в лечебные учреждения района и предоставляется вся необходимая помощь», – рассказала глава области.

По словам Онищук, еще четырем людям оказана необходимая медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались.

«Известно, что происшествие случилось в 17:00. В результате возгорания нефтепродуктов огонь распространился на частный дом. Вместе со всеми соответствующими службами работаем на месте происшествия. Причины трагедии – устанавливаются», – добавила она.

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