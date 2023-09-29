Участники форума в Зангилане ознакомились с генпланом города (фото)

107 Просмотров

Проходящий в Зангилане II Азербайджанский национальный градостроительный форум на тему «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством» продолжил свою работу в сессиях.

II Азербайджанский национальный градостроительный форум, организованный Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана совместно с Программой ООН по населенным пунктам, проходит с 29 сентября по 1 октября в освобожденном от оккупации городе Зангилан и столице Азербайджана Баку в рамках мероприятий «Недели градостроительства 2023», сообщает «Азертадж».

Открытие форума состоялось в недавно построенном Конференц-центре в Зангилане.

Форум собрал представителей государств и правительств более чем из 50 стран, экспертов, политиков, ученых, сотрудников международных организаций, а также около 450 местных и зарубежных гостей, включая иностранных партнеров, установивших братские связи с соответствующими городами и районами Азербайджана.

На трехдневном форуме «Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством», обсуждаются опыт и новые подходы, основанные на инклюзивной, разумной и устойчивой урбанизации, а также возможности международного сотрудничества.

В рамках форума были проведены панельные сессии на различные темы.

Сначала была организована специальная сессия «Совместная реконструкция – возможности сотрудничества для региональной устойчивости и поступательного развития».

Затем на сессии, прошедшей под названием «Устойчивое и поступательное развитие: стратегии, направления деятельности и возможности международного сотрудничества», были обсуждены вопросы стратегии реабилитации освобожденных территорий, усиления возможностей транспорта для совместных действий, координации и регионального экономического развития, возведения мостов для благосостояния и мира, а также роль международного сотрудничества в урегулировании конфликтов и развитии градостроительства.

На сессии под названием «От разрушения к устойчивости: дорога, ведущая к светлому будущему» говорилось о борьбе со скрытой угрозой – минном загрязнении и его влиянии на устойчивое развитие, возрождении региональных центров, возможностях сотрудничества в Карабахе.

Затем участники форума ознакомились с генеральным планом города Зангилан.