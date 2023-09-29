В Армении задумались об отключении российских телеканалов

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Армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. О судьбе российских каналов рассказали в партии Никола Пашиняна.

Руководство Армении размышляет над возможностью прервать показ российских телеканалов в стране. Соответствующее заявление сделала депутат Нацсобрания РА от фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

По ее словам, такая мера уже давно находится на рассмотрении.

«Какое решение будет принято – заявят соответствующие ведомства», сказала политик.

Депутат пояснила, что при угрозе для безопасности государства оно должно принять необходимые решения и сделать нужные шаги.