Джаббаров посетил Грузию

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В ходе визита обсуждены развитие экономических связей, рост торгового оборота, поощрение инвестиций и перспективы сотрудничества с Грузией.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках визита в Грузию провел встречу с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития этой страны Леваном Давиташвили.

Министр отметил позитивную динамику развития экономических связей с Грузией, обратил внимание на потенциал в торговой, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и других сферах для оценки и реализации взаимовыгодных возможностей.

Было отмечено, что Грузия вносит вклад в региональное сотрудничество, активно участвуя в инициированных Азербайджаном энергетических и транспортных проектах. Как результат, наши государства сегодня играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. В целях более эффективного использования транзитного потенциала Азербайджана и Грузии на встрече подчеркнуты возможности укрепления сотрудничества по развитию международных транспортных коридоров. В этом контексте была отмечена значимость Среднего коридора.

Леван Давиташвили подчеркнул, что реализуемые с участием обеих стран проекты служат региональному развитию, и отметил потенциал для дальнейшего расширения партнерства.

Стороны обсудили диверсификацию экономических связей и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.