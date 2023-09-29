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Россия отказалась возвращать Армении 400 млн долларов

Россия отказалась возвращать Армении 400 млн долларов

Армянские правительственные Tg-каналы анонсируют выход страны из ОДКБ и скорое закрытие российской базы. Кроме того, по их информации, учитывая сложившуюся сложную социальную ситуацию, Армения обратилась к России, чтобы вернуть примерно 400 миллионов долларов, уплаченных Москве за оружие, поставки которого так и не начались.

Однако российская сторона отказалась вернуть деньги, мотивируя это тем, что контракты на поставку оружия пока не расторгнуты.

«Членство Армении в ОДКБ не только абсолютно бессмысленно, но даже ставит под угрозу систему безопасности Армении, поскольку препятствует приобретению вооружений и сотрудничеству в военной сфере с другими странами. Выход из ОДКБ отныне является императивом и неотложной необходимостью. От ненадежных и безответственных «союзников» следует держаться настолько далеко, насколько это возможно.

Судьба российской базы также становится предсказуемой. В случае возможного урегулирования отношений с Азербайджаном ожидается, что произойдет урегулирование отношений и с Турцией. Если этот сценарий станет реальностью, то буквально на следующий день после установления дипломатических отношений можно отправить в Москву отсчет для российской военной базы и указать конкретный срок», – пишут они.

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