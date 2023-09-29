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В середине октября Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО

В середине октября Турция может ратифицировать вступление Швеции в НАТО

Турция может ратифицировать вступление Швеции в Североатлантический альянс. Обсуждение состоится в середине следующего месяца. Об этом рассказал новый глава Сената США по международным отношениям Бен Кардин, сообщает Reuters.

Кардин сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Швеции в НАТО с турецкими официальными лицами на встрече послов НАТО.

«Они утверждают, что это будет сделано в первой половине следующего месяца… Если это действительно так, то по крайней мере вопрос с НАТО решен, но есть и другие вопросы, кроме вступления в НАТО, которые должны стать частью наших обсуждений по мере продвижения вперед», – сказал он.

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. С тех пор ее не ратифицировали только Турция и Венгрия.

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