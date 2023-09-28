В Армении приняли законопроект о ратификации Римского статута

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Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении 28 сентября приняла законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и направила его в парламент. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель главы комиссии Арусяк Джулакян заявил, что все присутствующие проголосовали за принятие данного законопроекта. При этом оппозиция не принимала участие в голосовании.

Представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщил, что в течение многих месяцев с российскими коллегами велись переговоры в связи с намерениями Армении ратифицировать Римский статут МУС.

Он сообщил, что российской стороне предложено подписать двустороннее соглашение по части действия Римского статута, согласно которому стороны обязуются предоставить гарантии по беспокоящим вопросам. Он отметил, что данное предложение направлено было в апреле и ответа до сих пор не получено.