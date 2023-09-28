Хантер Байден судится с экс-адвокатом Трампа

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Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, подал иск к бывшему адвокату 45 президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани по обвинению в нарушении закона о конфиденциальных данных, пишет The New York Times. В иске речь идет о публикации личных сообщений c ноутбука Байдена-младшего, который он оставил в ремонтной мастерской в Делавэре перед президентскими выборами 2020 года.

В иске, поданном во вторник в федеральный суд Лос-Анджелеса, говорится, что Джулиани и его бывший адвокат Роберт Костелло «несут главную ответственность за полное уничтожение частной жизни сына президента Байдена».

«В течение многих лет ответчики занимались поиском, взломом, фальсификацией, копированием, распространением приватных данных, взятых или украденных с устройств или платформ хранения истца», — говорится в документе.

Хантер Байден также обвинил Джулиани в компьютерном мошенничестве и незаконном доступе к частному компьютеру или сети с целью обмана, причинения вреда или совершения преступления. В иске не называется точная сумма, которой добивается сын президента Байдена от ответчиков. Известно только, что она превышает $75 тыс., отмечает издание.