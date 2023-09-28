Эксперт: Стремление Запада ввести наблюдателей в Карабах – вмешательство в дела Азербайджана |
США обложили санкциями международную сеть по выпуску дронов в Иране |
Переговоры Байрамова с Лавровым: что известно |
Госдеп призывает Азербайджан и Армению к переговорам |
В Совфеде исключили помощь России Варданяну |
Коломина поддержал возобновление прямого диалога между Баку и Ереваном |
Саперы нейтрализовали в Карабахе мины-ловушки (фото, видео) |
Президент Алиев принял Саманту Пауэр, Луи Боно и Юри Ким |
Вышка армянской сотовой связи «Карабах Телеком» снесена |
Главное Мир

Хантер Байден судится с экс-адвокатом Трампа

Хантер Байден судится с экс-адвокатом Трампа

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, подал иск к бывшему адвокату 45 президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани по обвинению в нарушении закона о конфиденциальных данных, пишет The New York Times. В иске речь идет о публикации личных сообщений c ноутбука Байдена-младшего, который он оставил в ремонтной мастерской в Делавэре перед президентскими выборами 2020 года.

В иске, поданном во вторник в федеральный суд Лос-Анджелеса, говорится, что Джулиани и его бывший адвокат Роберт Костелло «несут главную ответственность за полное уничтожение частной жизни сына президента Байдена».

«В течение многих лет ответчики занимались поиском, взломом, фальсификацией, копированием, распространением приватных данных, взятых или украденных с устройств или платформ хранения истца», — говорится в документе.

Хантер Байден также обвинил Джулиани в компьютерном мошенничестве и незаконном доступе к частному компьютеру или сети с целью обмана, причинения вреда или совершения преступления. В иске не называется точная сумма, которой добивается сын президента Байдена от ответчиков. Известно только, что она превышает $75 тыс., отмечает издание.

Теги:
Из этой рубрики
Хантер Байден судится с экс-адвокатом Трампа
Мир

Хантер Байден судится с экс-адвокатом Трампа

2023/09/28, 01:00
КНДР депортирует американского военнослужащего
Мир

КНДР депортирует американского военнослужащего

2023/09/28, 00:55
Представители роспропаганды получают в «подарок» свиные головы
Мир

Представители роспропаганды получают в «подарок» свиные головы

2023/09/28, 00:31
США обложили санкциями международную сеть по выпуску дронов в Иране
Мир

США обложили санкциями международную сеть по выпуску дронов в Иране

2023/09/27, 23:50
Кандидат в мэры Еревана жаждет смены власти в Армении
Мир

Кандидат в мэры Еревана жаждет смены власти в Армении

2023/09/27, 23:13
Жители Буркина-Фасо поддержали антифранцузские власти (видео)
Мир

Жители Буркина-Фасо поддержали антифранцузские власти (видео)

2023/09/27, 22:54
Канадский премьер выступит с извинениями за приглашение украинского эсэсовца в парламент
Мир

Канадский премьер выступит с извинениями за приглашение украинского эсэсовца в парламент

2023/09/27, 22:30
В Совфеде исключили помощь России Варданяну
Мир

В Совфеде исключили помощь России Варданяну

2023/09/27, 21:39
Проармянского сенатора США Менендеса и его армянскую жену освободили под залог
Мир

Проармянского сенатора США Менендеса и его армянскую жену освободили под залог

2023/09/27, 20:48