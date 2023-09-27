Госдеп призывает Азербайджан и Армению к переговорам

356 Просмотров

Госсекретарь США провел прямые переговоры с президентом Азербайджана, премьер-министром Армении, ряд наших официальных лиц посетили регион не только в течение последней недели или 10 дней, когда начались военные действия, но и несколько месяцев назад. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Госдепа США Мэтью Миллер.

«Мы сделали все возможное, чтобы найти дипломатическое решение, но, в конце концов, мы не должны забывать, что здесь есть две стороны, у которых просто есть разногласия. Мы можем сделать все возможное, чтобы сблизить их, но в конечном итоге им придется согласиться поговорить друг с другом и в конечном итоге прийти к какому-то урегулированию. Именно это мы и собираемся делать, продолжать играть свою роль в поддержке этого процесса», – отметил он.

«США хотят, чтобы Азербайджан и Армения вернулись за стол переговоров, где они могут в конечном итоге достичь достойного и прочного мира», – добавил Миллер.