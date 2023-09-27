Лавров пригрозил Армении (видео)

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Властям Армении стоит помнить о незавидной судьбе государств, которые полагались на США. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, может ли Ереван потерять Москву.

Он добавил, что некоторые ведущие политики в Армении желают, чтобы это произошло, и смотрят в сторону Запада.

«Им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединённые Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под своё крыло, продвигая свои геополитические интересы в далёких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна», — напомнил Лавров в беседе с ТАСС.