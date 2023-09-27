Аллахшукюр Пашазаде о возможности встречи с религиозным лидером Армении

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Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде прокомментировал возможность встречи с религиозным лидером Армении.

Он заявил, что встреча с религиозным лидером Армении пока невозможна.

«Неизвестно, встретимся ли мы с религиозным лидером Армении. Мы всегда встречались при посредничестве Патриарха Кирилла. Однако из-за реваншистской политики армянского религиозного лидера, призыва армян к конфронтации наша встреча пока невозможна. Его действия не позволяют состояться этой встрече», – сказал Аллахшукюр Пашазаде.