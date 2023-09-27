Nə oldu, Ruben?

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Эта новость обречена стать сенсацией: на ППП «Лачин» благодаря бдительности азербайджанских пограничников задержан Рубен Варданян. Тот самый олигарх – провокатор, который уже после войны перебрался в Карабах, шумно отказавшись от российского гражданства, обещал «бороться до конца», и организовывал пикеты с перекрытием дорог, попутно рассказывая в интервью то «Дождю», то Ксении Собчак об ужасах «блокады», которую сам же и организовывал. И вот теперь – закономерный конец.

Здесь нужно пояснение. Да, Азербайджан предлагал амнистию рядовым боевикам, которые сложат оружие. Но Рубен Карленович – далеко не рядовой боевик. И ответственность у него уже другая. Более того, сей персонаж уже после локальных антитеррористических мероприятий и достигнутого прекращения огня записывал видео перед зданием бывшего обкома в Ханкенди, где умудрился поздравить «соотечественников» с днём независимости Армении, посчитав, что им сегодня как раз до праздников и поздравлений.

А потом возвестил, что «у нас есть два государства — Армения и «Арцах», и никто не имеет права забывать об этом. Они должны однажды объединиться». То есть опять призывал к продолжению игр в «миацум».

И вряд ли при этом ждал, что отвечать за свои заявления ему придётся так скоро. Вполне возможно, что Рубен Карленович был уверен: уж его-то из Карабаха точно вытащат. Но… удирать пришлось своим ходом через ППП «Лачин». А Азербайджан в очередной раз выиграл «войну баз данных» и на фоне выезда из Ханкенди безошибочно «выцепил» в толпе бывшего «госминистра» незаконной хунты. И вот Варданян уже в наручниках доставлен в Баку.

Оставим в стороне, у кого сейчас холодный пот и мурашки по коже от одной мысли, что в ближайшее время расскажет следователям в Баку Рубен Карленович относительно тех игр, которые планировались с его участием в Ханкенди – и после 44-дневной войны, и после локальных антитеррористических мероприятий. Не будем интересоваться уровнем нервозности в Москве. И даже проявим вежливость и не станем спрашивать, не сильно ли нервничает по поводу его ареста Саманта Пауэр, некогда получившая премию «Аврора» от одного из его фондов. Куда важнее другое. Задержание Варданяна ещё раз продемонстрировало, что спецслужбы Азербайджана не зря едят свой хлеб. И что задержание бывшего «госминистра», а проще говоря, провокатора – первый, но не последний такого рода прецедент. Так что всей остальной верхушке сепаратистов надо бы готовиться примерить стальные браслеты.

В том числе и потому, что, как показывают события, их никто не собирается «спасать» и «вытаскивать».

Отдел политики Minval.az