Путин проиндексировал свою зарплату, не забыв и о Мишустине

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Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября заработной платы отдельных категорий госслужащих на 5,5%. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения социальных гарантий постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Среди тех, на кого распространяется мера, указаны в том числе президент и премьер-министр России, зампредседателя Совета безопасности, руководители министерств, ведомств и другие федеральные чиновники. Правительству поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.