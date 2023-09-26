Администрация президента Азербайджана – о взрыве в Ханкенди

443 Просмотров

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовала сообщение в связи со взрывом в Ханкенди.

«25 сентября 2023 года на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв.

Согласно сообщениям, в результате происшествия есть много погибших и пострадавших.

В связи с этим в целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек», – говорится в сообщении.