ООН готова оказать гумпомощь Азербайджану и Армении

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Мы внимательно следим за недавними событиями между Арменией и Азербайджаном. Наше внимание сосредоточено на возможной гуманитарной помощи.

С данным заявлением выступил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что ООН готова предоставить гуманитарную помощь обеим сторонам в случае необходимости.

«Что касается того, что произошло между двумя странами в последние дни, могу сказать, что сейчас наше внимание сосредоточено на возможной гуманитарной помощи. Наши представители присутствуют как в Азербайджане, так и в Армении. Они готовы поддержать любые усилия по помощи, если будет предоставлена такая возможность», – добавил он.