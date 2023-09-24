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Величайший успех азербайджанского певца Парвиза Гасымова в бодибилдинге (фото)

Величайший успех азербайджанского певца Парвиза Гасымова в бодибилдинге (фото)

Больших успехов добился Парвиз Гасымов – победитель и лауреат Телевизионного конкурса мугама, Международного конкурса мугама и фестиваля «Гимны Востока», проводимого в Узбекистане.

На прошедших в Дубае соревнованиях по бодибилдингу «Dubai Pro» Парвиз Гасымов занял 4-е место в финале среди участников из 49 стран.

Наш спортсмен, прославивший Азербайджан на международной арене, поделился своей радостью.

«Я занимаюсь бодибилдингом уже 20 лет, при этом участвую в соревнованиях впервые. Я вывел Азербайджан в финал соревнований, в которых участвовали представители 49 стран. В финале я попал в четверку лучших. Таким образом первым из представителей Азербайджана я смог квалифицироваться на Олимпийские игры, который пройдут в следующем году. Это большой успех. Я посвящаю свою победу нашим шехидам», – заявил он.

Отметим, что Парвиз Гасымов в настоящее время работает преподавателем в Национальной консерватории.

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