Кем себя возомнил Фарид Шафиев?

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Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев принял участие в программе «Izahla» радио «Азадлыг». И сделал целый ряд заявлений, которые назвать странными было бы слишком мягко. Так, по словам Шафиева, «до 2025 года азербайджанских военных и полицейских в Ханкенди не будет». Как добавил Шафиев, правительство Азербайджана объявит о социально-экономическом пакете для карабахских армян. В то же время, по словам аналитика, будут определены условия, кто будет принят в азербайджанское гражданство. Наконец, за безопасностью в районах, населённых армянами, будут следить российские миротворцы. Отвечая на вопрос: «То есть это будет смешанная модель? Часть российских миротворцев, часть азербайджанских…», Шафиев заявил: «Да. Это наше обязательство. Российские миротворцы будут там до 2025 года. У нас есть обвинения, что это может быть геноцид и так далее. Это в какой-то степени гарантия».

Сказать, что «Izah», то есть «объяснение», господина Шафиева вызывает вопросы – ничего не сказать. Особенно сегодня, когда общественное мнение не на шутку «разогрето».

Minval обратился за разъяснениями к своим источникам и получил ожидаемый, в общем-то, ответ: сказанное Фаридом Шафиевым — его личное мнение и не более того. Это не позиция азербайджанских властей.

Но тогда с какого перепугу Фарид Шафиев в беседе с радио «Азадлыг» говорит от имени государства? Может, Шафиев является руководителем рабочей группы по Карабаху? Главным переговорщиком с представителями жителей Карабаха армянской национальности? Нет. Фарид Шафиев – глава «мозгового центра».

То есть он может высказать предположение, какую-то версию, но говорить от имени государства не имеет права. А тем более не имеет права приписывать государству свои предположения.

Особенно в столь чувствительный момент. Так, пардон, «лопухнуться» может вчерашний студент. А от руководителя ведущего «мозгового центра» мы вправе ожидать более продуманных слов и действий! Если уж кому-то режут вслух выражение «умение цедить базар».

Так что теперь уже мы вправе ждать Izah, то есть «объяснение», от самого Шафиева.

Отдел политики Minval.az