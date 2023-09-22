Экс-глава ИСЕСКО поздравил президента Алиева с успешным завершением антитеррористических мероприятий

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Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдельазиз бин Осман аль-Тувейджри поздравил президента Ильхама Алиева с победным завершением проведенных в Карабахе локальных антитеррористических мероприятий, сообщает «Азертадж».

В письме бывшего генерального директора ИСЕСКО, адресованного по этому случаю главе государства, говорится: «Рад передать Вам поздравления по случаю сдачи и разоружения террористических вооруженных формирований в результате осуществленных в Карабахе мероприятий. Эта новая победа является важным шагом с точки зрения установления мира и стабильности в регионе».