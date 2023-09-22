Лукашенко считает, что США хотят «слить» Зеленского

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что за конфликтом между Варшавой и Киевом стоят Соединенные Штаты, которым «надоел» глава Украины Владимир Зеленский. Слова Лукашенко приводит БелТА.

«Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это», — заявил глава государства.

Он также отметил, что Белоруссии необходимо «защититься», так как непонятно, чего ожидать от «бешеных» политиков из Польши.