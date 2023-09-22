Боррель сравнил европейцев с травоядными животными

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Страны Европейского союза (ЕС) являются травоядными животными в мире хищников. С таким заявлением в интервью британской газете The Guardian выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Мы травоядные в мире хищников. Это мир силовой политики, но мы все еще полагаем, что посредством торговли и верховенства закона мы можем влиять на мир», — сказал он.

По мнению Борреля, европейцы, несмотря на свою приверженность верховенству закона, должны «осознавать, что есть некоторые лидеры, с которыми нужно обращаться по-другому».