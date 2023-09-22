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Анкара: У Азербайджана не было другого выхода

Анкара: У Азербайджана не было другого выхода

Турция приветствует встречу азербайджанской делегации с жителями Карабаха армянского происхождения.

С данным заявлением в ходе выступления на заседании СБ ООН по ситуации в Карабахе выступил заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар.

«Я повторю то, что всегда говорит наш президент в своих выступлениях, а именно, Армения должна выполнить свои обещания, обеспечить открытие Зангезурского коридора. Карабах, как известно всем, кто здесь находится, является территорией Азербайджана», – отметил Акчапар.

По его словам, за последние три года армянская сторона не выполнила положения трехстороннего Соглашения, в это время в Ханкенди властвовали незаконные представители.

«Также в это время Армения продолжала минную войну против Азербайджана. Однако за это время Азербайджан последовательно инициировал диалог. Армения постоянно распространяла ложную информацию, нанося таким удар по миру и стабильности. У Азербайджана, который три года страдал от всего этого, не было другого выхода, кроме как начать антитеррористические операции. Это суверенное право Азербайджана», – сказал Бурак Акчапар.

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