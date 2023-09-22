Байрамов напомнил о провокации Армении с т.н. «выборами» в Карабахе

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Незаконная деятельность надуманного режима, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, под видом так называемых «президентских выборов» стала очередным крайне провокационным шагом. Этими шагами Армения ясно дала понять, что она намерена дезавуировать свои предыдущие заявления о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Это продемонстрировало, что Армения на переговорах по мирному договору эта страна не имела добрых намерений.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН,

Министр отметил, что попытки Армении целенаправленно сорвать мирные усилия происходили одновременно с клеветнической кампанией против Азербайджана, проводимой во всем мире на основе таких сфабрикованных обвинений как так называемая «блокада» и «гуманитарный кризис». С реализацией 18 сентября 2023 года предложения Азербайджана об использовании нескольких маршрутов доставки гуманитарных грузов для удовлетворения потребностей жителей Карабахского региона армянского происхождения клеветническая кампания Армении потерпела фиаско.