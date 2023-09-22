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Китай: Армения и Азербайджан – соседи, и друг от друга никуда не денутся

Китай: Армения и Азербайджан – соседи, и друг от друга никуда не денутся

Помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енч подчеркнул, что при посредничестве России сторонам вчера удалось достичь прекращения огня. Мы отслеживаем эту ситуацию и надеемся, что это прекращение огня устоит, и ситуация постепенно вернется к нормальному состоянию, будет обеспечена стабильность.

Об этом во время слушаний в СБ ООН по Карабаху заявил заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Гэн Шуан.

«Армения и Азербайджан – соседи, и друг от друга никуда не денутся, поэтому необходимо вести диалог. Это в интересах не только двух указанных стран, но и региональной и международной стабильности.

Китай постоянно выступал за то, чтобы две стороны сохраняли спокойствие и избегали эскалации и жертв среди мирного населения, избегали ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Поддерживаем обе страны в продолжении мер по укреплению доверия за счет диалога и переговоров. Необходимо урегулировать спор, существующий между ними согласно нормам и принципам международных отношений. Будем делать и все от себя зависящее и сыграем конструктивную роль в этом процессе», – подчеркнул дипломат.

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