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Байрамов обвинил Армению в нарушении Устава ООН

Байрамов обвинил Армению в нарушении Устава ООН

Обращение Армении в Совет Безопасности связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан осуществил на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Поэтому очередное обращение Армении в Совет Безопасности является очевидным нарушением требований Устава ООН об уважении суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательстве в их внутренние дела.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Подчеркнув, что очередное безответственное злоупотребление Советом Безопасности, серьезно подрывающее авторитет этого влиятельного органа, а также доверие к нему, абсолютно неприемлемо и должно быть полностью отвергнуто, министр сказал: «В то же время это неэффективно и бессмысленно. По сути, сегодня, когда Совет созывался для обсуждений в связи с якобы обеспокоенностью относительно прав и безопасности жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана, антитеррористические мероприятия на территории были остановлены, тем самым появилась возможность для практической реинтеграции жителей армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана».

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