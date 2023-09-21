В Ереване требуют отставки Пашиняна (обновлено, фото, видео)

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19:24 На площади Республики в Ереване проходит митинг. Его участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Перед митингом граждане организовали акции неповиновения на разных улицах Еревана, они перекрыли ряд улиц, призывая граждан присоединиться к ним.

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19:14 Протестующие в Ереване организуют пункты для сбора подписей с требованием отставки Никола Пашиняна.

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18:20 Протестующие в Армении, перекрывающие дорогу, и водители, желающие ее проехать, устроили драку.



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15:57 На центральных улицах Еревана проходят акции протеста, сообщают армянские СМИ. Протестующие призывают премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку.

Члены оппозиции объявили, что акции будут проходить в течение всего дня, сегодня вечером перед Домом правительства пройдет акция.