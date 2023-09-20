Президент Азербайджана: Некоторые элементы преступного режима уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат

157 Просмотров

Несмотря на всю несправедливость, несмотря на все преступления, совершенные преступным армянским режимом, мы никогда не обвиняли армянский народ в этих преступлениях.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу 20 сентября. Его слова приводит «Азертадж».

«Мы не обвиняли армянский народ в Ходжалинском геноциде, разрушении наших городов, сел, вскрытии могил. Мы обвинили элементы преступного режима, его лидеров. Мы привлекаем их к ответственности и будем это делать. Некоторые из них уже получили заслуженное наказание, остальные тоже получат», – отметил глава государства.