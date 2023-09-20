Президент Алиев: Армянское население Карабаха скоро увидит поворот к лучшему

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Я уже говорил об этом, хочу сказать еще раз: армянское население Карабаха – это наши граждане.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Его слова приводит «Азертадж»

Глава государства отметил, что армянские националисты, военные преступники, так называемые «лидеры» Армении и Карабаха взяли этих людей (армянское население Карабаха) в заложники и отравили им мозги. Они выдумывали несусветную ложь об Азербайджане и азербайджанском народе, забили этой ложью им мозги, отравили их мозги.

«Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит поворот к лучшему, потому что наше намерение – строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет и вражды», – довел до внимания президент Ильхам Алиев.