Ильхам Алиев заявил о начале вывода армянских НВФ из Азербайджана |
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах |
Президент Алиев: Большая часть вооружения и техники противника выведены из строя |
Ильхам Алиев: Я поставил задачу по защите мирного населения в Карабахе |
«Азербайджан восстановил свой суверенитет». Обращение Алиева к согражданам (видео) |
ОТГ осудила армянские теракты в Карабахе |
Песков заявил, что ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана |
Гаджиев уверен, что мирное соглашение положительно изменит Южный Кавказ |
Пакистан соболезнует Азербайджану |
Главное Политика

Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись

Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись

Сегодня утром нам сообщили, что наши условия приняты. Кроме того, представители армянской общины, проживающие в Карабахе, которые несколько месяцев отказывались встречаться с нашими представителями, готовы встретиться с нами в указанном нами месте – в городе Евлах.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Его слова приводит «Азертадж».

Говоря об условиях Азербайджана по прекращению антитеррористических мероприятий, глава государства отметил: «Мой ответ был таков, что Азербайджан, как всегда, верен своему слову. Это знают и наши друзья, и враги. Наше слово так же ценно, как и наша подпись, и если наши условия, конечно, будут приняты, наши мероприятия, военные мероприятия будут прекращены, и сегодня в 13:00 было объявлено о прекращении огня. К сожалению, противоположная сторона не полностью соблюдала режим прекращения огня. Даже после объявления прекращения огня наши позиции попали под обстрел. Тем не менее, в принципе, наши условия были полностью приняты».

Теги:
Из этой рубрики
Президент Алиев: Весь мир признает, что Карабах – это территория Азербайджана
Политика

Президент Алиев: Весь мир признает, что Карабах – это территория Азербайджана

2023/09/20, 21:45
Боррель велел Клаару отправиться на Южный Кавказ
Политика

Боррель велел Клаару отправиться на Южный Кавказ

2023/09/20, 21:32
Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
Политика

Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись

2023/09/20, 21:17
Байрамов обсудил с главой МИД Латвии мир в Карабахе (фото)
Политика

Байрамов обсудил с главой МИД Латвии мир в Карабахе (фото)

2023/09/20, 21:10
Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе
Политика

Пашинян обсудил с Путиным ситуацию в Карабахе

2023/09/20, 20:55
Захарова: Ереван предпочёл поискать счастья у НАТО/ЕС
Политика

Захарова: Ереван предпочёл поискать счастья у НАТО/ЕС

2023/09/20, 20:26
ОТГ осудила армянские теракты в Карабахе
Политика

ОТГ осудила армянские теракты в Карабахе

2023/09/20, 20:22
Песков заявил, что ситуация в Карабахе - внутреннее дело Азербайджана
Политика

Песков заявил, что ситуация в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана

2023/09/20, 19:25
Гаджиев озвучил цель переговоров с карабахскими армянами
Политика

Гаджиев озвучил цель переговоров с карабахскими армянами

2023/09/20, 19:21