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Ильхам Алиев: Я поставил задачу по защите мирного населения в Карабахе

Ильхам Алиев: Я поставил задачу по защите мирного населения в Карабахе

Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу. Его слова приводит «Азертадж».

«Мы добились этого, используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру», – отметил глава государства, подчеркнув, что профессионализм и технические возможности нашей армии позволили нам с честью выполнить эту задачу.

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