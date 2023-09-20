Захарова: Ереван предпочёл поискать счастья у НАТО/ЕС

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На начало 2022 года у Еревана были на руках 3 трёхсторонних заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, которые являлись политической и практической дорожной картой того, как мирно, взаимоуважительно и основательно выстраивать жизнь в регионе при учёте интересов всех сторон. Об этом в телеграм- канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ереван предпочёл не реализовывать то, под чем поставил подпись, а поискать счастья у НАТО/ЕС. Именно при посредничестве Брюсселя и главного советчика — Парижа — 6 октября 2022 года на саммите в Праге было принято Заявление по итогам четырёхсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС. В нём буквально говорится: «Азербайджан и Армения подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, посредством которых признают территориальную целостность и суверенитет друг друга». То есть Карабах — в составе Азербайджана. 7 октября 2022 года оно было официально опубликовано.

Это стало окончательным решением Ереваном вопроса Карабаха. Почему Никол Пашинян и армянские власти сделали именно так, почему Париж и Брюссель к этому подтолкнули официальный Ереван, — эти вопросы надо задавать им»,- написала она.