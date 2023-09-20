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Песков: Азербайджан провел военную операцию на своей территории

Песков: Азербайджан провел военную операцию на своей территории

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию  в Карабахе отметив, что де-юре речь идёт о действиях Баку на своей территории.

«В Кремле исходят из двух основных критериев. Первый – это трёхсторонние договоренности. Второй критерий – министр Пашинян заявил о признании границ Азербайджана по 91 году. Это значит, что Армения признала Карабах частью Азербайджана. Мы не принимаем упреки в свой адрес. Тем более после решения Армении. Де-юре сейчас речь идет о действиях азербайджанской стороны у себя на территории. Подобные обвинения в наш адрес беспочвенны, ни на чем не основаны, несмотря на это мы продолжаем контакты с Армений, она была и остается нашим союзником, партнером, продолжаем контакты с Азербайджаном, очень важный партнер. Продолжаем контакты с армянами в Карабахе, наши военные роль миротворцев, помогают эвакуировать гражданское население», – отметил он.

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